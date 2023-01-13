Под Херсоном полиция обнаружила тела четырех человек, погибших от обстрелов РФ 13 января, 18:56 Эксгумация тел в Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

В селе Посад-Покровское Херсонской области правоохранители обнаружили тела четырех человек, погибших от обстрелов РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиии Херсонской области.

«На деоккупированных территориях продолжаются стабилизационные меры и сотрудники полиции продолжают выявлять преступления военных РФ», — говорится в сообщении.

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Правоохранители отмечают, что при отработке с. Посад-Покровское установили, что с марта по ноябрь 2022 года во время вражеских обстрелов села погибли четверо местных жителей.

«Только одного человека похоронили на кладбище, других односельчане похоронили на собственных подворьях», — добавили в полиции.

По этим фактам нарушение законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.