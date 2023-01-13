Под Херсоном полиция обнаружила тела четырех человек, погибших от обстрелов РФ

13 января, 18:56
Поделиться:
Эксгумация тел в Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

Эксгумация тел в Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

В селе Посад-Покровское Херсонской области правоохранители обнаружили тела четырех человек, погибших от обстрелов РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиии Херсонской области.

«На деоккупированных территориях продолжаются стабилизационные меры и сотрудники полиции продолжают выявлять преступления военных РФ», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
Захватчиков беспокоит проукраинская позиция. В оккупированных районах Херсонской области войска РФ давят на местное население

Правоохранители отмечают, что при отработке с. Посад-Покровское установили, что с марта по ноябрь 2022 года во время вражеских обстрелов села погибли четверо местных жителей.

«Только одного человека похоронили на кладбище, других односельчане похоронили на собственных подворьях», — добавили в полиции.

По этим фактам нарушение законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X