В Херсонской области новоприбывшим оккупантам не рассказывают о ситуации на фронте — ГУР 8 сентября, 16:20 Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Херсонской области россияне держат на переднем крае личный состав, который недавно прибыл на войну. Эти военные вообще не владеют текущей информацией о ситуации на фронте.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

Отмечено, что новоприбывшие военные РФ даже не знают об обстрелах Антоновского моста и ГЭС, поскольку телефоны отобрали, а командование такой информации не сообщает.

Видео дня

"Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении складов и мест дислокации российских подразделений за последние три недели", — отметили в ГУР.

По данным разведки, командование РФ делает все возможное, чтобы информационная изоляция подразделений сохранялась как можно дольше и личный состав считал, что «все идет по плану».



Кроме того, российские захватчики принудительно переводят мобилизованных с "ДНР" на контракты.

Так, "мобилизованный" личный состав 1-го армейского корпуса российской армии, сформированный преимущественно из жителей "ДНР", массово переводят на военный контракт. Сами военнослужащие согласия на это не давали и узнают об изменении статуса постфактум.

Им также не предоставляется информация о сумме будущей зарплаты и сроках начисления.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.