В Херсонской области обнаружили обломки вертолета Ка-52: оккупанты даже не забрали трупы своих пилотов — видео

2 ноября, 13:34
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Российский вертолет был сбит еще месяц назад (Фото:Минобороны Украины)

Российский вертолет был сбит еще месяц назад (Фото:Минобороны Украины)

Появилось видео с места падения российского вертолета Ка-52 вблизи села Беляевка в Херсонской области.

Ролик обнародовал в своем Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

По его словам, украинские военные сбили этот вертолет еще месяц назад.

Также Бутусов отметил, что вблизи места падения видны следы автомобиля, из чего можно сделать вывод, что оккупанты приезжали на место, осмотрели все, но не забрали трупы своих пилотов.

Видео дня

Видео содержит жестокие кадры

Утром 31 октября украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52 в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/eFWm_YDNC_I

1 ноября в Донецкой области был сбит российский вертолет Ми-8.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет Херсонская область Ка-52 Война России против Украины

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