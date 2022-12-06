В Херсонской области нашли еще одну пыточную оккупантов 6 декабря, 16:52 Пыточная оккупантов в Херсонской области (Фото:Офис генерального прокурора / Telegram)

В Херсонской области сотрудники областной прокуратуры обнаружили еще одно помещение, которое российские оккупанты превратили в пыточную и в котором удерживали украинских граждан.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По сообщению прокуратуры, во время оккупации в этом доме вблизи Херсона, где до войны размещался районный суд, дислоцировались российские военные и использовали здание в качестве штаба.

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По предварительной информации, в камерах оккупанты незаконно удерживали гражданских с проукраинской позицией. Следственные действия правоохранителей помогли выявить ряд вещественных доказательств, которые были изъяты. Среди них — списки 112 граждан, к которым могли применять физическое и психологическое давление. Правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий оккупантов.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что правоохранители задокументировали почти 600 военных преступлений, которые россияне совершили на территориях в Херсонской области за месяцы оккупации.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.