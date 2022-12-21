Среди жертв РФ — девочка-подросток. В Херсонской области нашли еще одно массовое захоронение — Резников 21 декабря, 13:26 Всего в Херсонской области найдено уже более 500 тел жертв российских оккупантов (Фото:Нацполиция)

В селе Правдино Херсонской области в конце ноября нашли еще одно массовое захоронение с мирными жителями, которые стали жертвами российских оккупантов.

Об этом в среду, 21 декабря, сообщил у себя в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в могиле были обнаружены тела семи человек, в том числе девочки-подростка.

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«Они (россияне — ред.) игнорируют 4-ю Женевскую конвенцию, запрещающую насилие в отношении гражданских лиц. Они просто убивают», — отметил Резников.

Глава Минобороны также добавил, что только в Херсонской области войска РФ убили более 500 мирных жителей, в том числе детей. При этом поиски жертв военных преступлений оккупантов продолжаются.