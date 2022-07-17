«Сдадутся еще до начала наступления ВСУ». В Херсонской области находится до 15 тысяч российских военных — Арестович

17 июля, 00:39
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военное командование РФ сосредоточило в Херсонской области до 15 тысяч солдат. Это уже прореженные БТГ.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"Там где-то 15 БТГ топчется, это прореженные уже БТГ. Если умножать, то это 12-15 тысяч войск. Это все, что там есть», – отметил он.

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По словам Арестовича, оккупанты сдадутся еще до начала наступления ВСУ, поскольку украинцы уже атакуют их склады с боеприпасами и командные пункты в Херсонской области с помощью HIMARS и артиллерии. При этом россиянам не помогут минные поля.

"Они, конечно, заминировали подходы, но найдется  "болт с левой резьбой“. В современной войне работает не количество заграждений, а воля к победе. Когда они разбегутся или не будут сопротивляться, минные поля мы как-нибудь пройдем», — подчеркнул он.

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Накануне руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на Херсонском направлении.

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оккупант Херсон Херсонская область Война в Украине Алексей Арестович Оккупация Война России против Украины

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