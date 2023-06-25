20 дней после подрыва Каховской ГЭС. На правобережье Херсонщины все еще подтоплены два населенных пункта 25 июня, 13:40 Спасатели продолжают ликвидировать последствия подтоплений на Херсонщине (Фото:ГСЧС)

В Херсонской области на правом берегу Днепра на 20-й день после подрыва россиянами Каховской ГЭС все еще остаются подтопленными два населенных пункта.

Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на утро 25 июня подтопленными остаются два дома в двух населенных пунктах на правом берегу Днепра, а также 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории левобережья.

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При этом наблюдается постепенное снижение уровня воды в Днепре. Сейчас он превышает норму на 3 см в створе поста Херсон.



Спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям, помогают убирать и вывозить мусор. Взрывотехники проверяют территории, откуда отошла вода.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, развернулась гуманитарная катастрофа.

В результате подрыва россиянами дамбы также есть погибшие и раненые.