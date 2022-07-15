Несмотря на обстрелы: жители Херсонской области бегут от войны пешком проселочными дорогами — видео 15 июля, 14:48 Через полчаса после того, как люди прошли по дороге, ВС РФ нанесли по ней артудар (Фото:Скриншот видео Volodymyr Yanovych/Facebook)

В соцсетях появилось видео самостоятельной эвакуации жителей временно оккупированной РФ Херсонской области.

Соответствующие кадры, снятые с помощью квадрокоптера, обнародовал у себя в Facebook Владимир Янович.

На них видно, как изможденные мирные жители, большинство из которых пожилые, бредут по проселочным дорогам с минимумом пожитков.

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По словам журналиста Андрея Цаплиенко, чтобы спастись от войны, люди отправились пешком в сторону Кривого Рога.

В свою очередь автор видео отметил, что через полчаса после того, как они прошли, российские оккупанты обстреляли эту дорогу из артиллерии.

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