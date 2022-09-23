Псевдореферендум в Херсонской области: оккупанты открыли «избирательные участки», но они пусты — депутат облсовета 23 сентября, 12:44 Как проходит псевдореферендум в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационные войска в Херсонской области открыли «избирательные участки» для проведения псевдореферендума, однако на них никто не пришел.

Об этом в комментарии Новостям Приазовья сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Оккупанты открыли уже избирательные участки. На избирательных участках никого нет, как отмечают люди из Херсона, то есть они пустые, оккупанты понимают, что они пусты, но они предусматривают в своем фейковом референдуме подомовый обход. То есть, это уже никакое не тайное голосование, это принудительное взыскание ответа „Да“, под дулом автомата», — сказал Хлань.

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По его словам, подомовый обход будет проводиться так называемыми членами избирательных комиссий и военными РФ.

«Поэтому лучше всего действительно скрываться, скрываться где-то все это время, если нет возможности уехать, то только прятаться», — посоветовал депутат.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.



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