В Херсонской области повреждены и разрушены две подстанции
Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
В среду, 21 декабря в Херсонской области в результате обстрела повреждены и разрушены две подстанции.
Об этом сообщило Херсоноблэнерго в Facebook.
В компании заявили, что речь идет о подстанциях Карантинной и Промышленной.
"Бригады энергетиков работают в усиленном режиме над восстановлением энергоснабжения", - говорится в сообщении.
В Херсоноблэнерго заявили, что необходимые мероприятия продлятся в течение двух-трех суток.
В Укрэнерго заявляли, что на утро среды, 21 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в украинской энергосистеме.