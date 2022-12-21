В Херсонской области повреждены и разрушены две подстанции

21 декабря, 15:52
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Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В среду, 21 декабря в Херсонской области в результате обстрела повреждены и разрушены две подстанции.

Об этом сообщило Херсоноблэнерго в Facebook.

В компании заявили, что речь идет о подстанциях Карантинной и Промышленной.

www.facebook.com/profile.php?id=100063499753698
Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100063499753698

"Бригады энергетиков работают в усиленном режиме над восстановлением энергоснабжения", - говорится в сообщении.

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В Херсоноблэнерго заявили, что необходимые мероприятия продлятся в течение двух-трех суток.

В Укрэнерго заявляли, что на утро среды, 21 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в украинской энергосистеме.

https://www.youtube.com/watch?v=g0PYQCF3-d8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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