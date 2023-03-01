В Херсонской области из-за вражеских мин погиб мужчина, еще один раненый

1 марта, 11:20
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Вражеская мина в Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Вражеская мина в Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Во вторник, 28 февраля, в Херсонской области двое мужчин пострадали из-за российских мин. Один из них погиб в машине скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

Отмечается, что 48-летний житель села Благодатное, пренебрегая правилами безопасности, принес домой найденное взрывное устройство.

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«В летней кухне мужчина попытался разобрать находку. Произошел взрыв. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи», – говорится в сообщении.

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Также в поле за селом Архангельское на мину наткнулся водитель на тракторе. В результате детонации мины вспыхнул трактор. Медики оказали ему необходимую помощь.

В субботу, 25 февраля, два человека погибли из-за подрыва на российской мине возле села Добрянка в Херсонской области.

Трагедия произошла, когда работники обрабатывали поле. Они погибли на месте от тяжелых травм.

https://www.youtube.com/embed/04mVTnDdibY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мины Херсонская область Пострадавшие Война России против Украины

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