В Херсонской области в ходе спецоперации из плена освободили пятерых украинцев 12 июля, 13:19 Из плена оккупантов освободили пятерых украинцев (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области из плена освобождены пять украинских граждан.



Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

Среди тех, кого удалось освободить:

военнослужащий ВСУ,

бывший сотрудник полиции,

трое гражданских лиц.

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Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

Все освобожденные из плена получают необходимое лечение.

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