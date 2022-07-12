В Херсонской области в ходе спецоперации из плена освободили пятерых украинцев
Из плена оккупантов освободили пятерых украинцев (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)
В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области из плена освобождены пять украинских граждан.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.
Среди тех, кого удалось освободить:
- военнослужащий ВСУ,
- бывший сотрудник полиции,
- трое гражданских лиц.
Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.
Все освобожденные из плена получают необходимое лечение.
7 июля из плена российских оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка Владислава.
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