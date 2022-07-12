В Херсонской области в ходе спецоперации из плена освободили пятерых украинцев

12 июля, 13:19
Из плена оккупантов освободили пятерых украинцев (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Из плена оккупантов освободили пятерых украинцев (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области из плена освобождены пять украинских граждан.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

Среди тех, кого удалось освободить:

  • военнослужащий ВСУ,
  • бывший сотрудник полиции,
  • трое гражданских лиц.
Видео дня

Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

Все освобожденные из плена получают необходимое лечение.

https://www.youtube.com/embed/sQhLFu539Qw

7 июля из плена российских оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка Владислава.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Плен Херсонская область Война России против Украины

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