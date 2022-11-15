В Херсонской области идут бои на левом берегу Днепра, но говорить об освобождении городов пока рано — депутат 15 ноября, 15:11 В Херсонской области идут бои на левом берегу Днепра (Фото:Генштаб)

В Херсонской области идут бои на левом берегу Днепра, однако говорить об освобождении населенных пунктов в этом районе пока рано.



Об этом в ходе брифинга сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Пока можем говорить только о правобережной части Херсонщины, о городе Херсоне. Об Олешках, Каховке, Новой Каховке пока рано говорить. Там еще нет официальной информации», — сказал Хлань.

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Хлань напомнил, что он уже сообщал о том, что появилось возле кинотеатра Юность в Новой Каховке появился флаг Украины.



«Некоторые по-разному восприняли эту информацию. Так же и в Каховке появились новые флаги. Но пока информации по освобождению и контролю этих населенных пунктов нашими Вооруженными силами еще нет. Хотя известно, что бои на левом берегу продолжаются. И я думаю, что мы все-таки дождемся официальной информации наших Вооруженных сил», — добавил он.

По состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

В ОК Юг сообщили, что за неделю украинские силы освободили 179 населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях.

