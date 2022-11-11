В Херсонской области гражданские наехали на мину, среди пострадавших — дети

11 ноября, 16:47
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В Херсонской области мирные жители наехали на мину, которую оставили российские оккупанты. В результате подрыва получили ранения четыре человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что пострадавшим детям девять и 14 лет.

11 ноября в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве подорвались два мальчика 15 и 12 лет. Их госпитализировали с осколочными ранениями.

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Местные власти призывают украинцев пока не возвращаться на деоккупированные территории, так как сперва их нужно разминировать после россиян.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

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В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваютсяв гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

https://www.youtube.com/watch?v=mIbIFfRxfkM

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

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