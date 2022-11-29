В Херсонской области есть хорошие новости от ВСУ — замглавы облсовета 29 ноября, 13:00 ВСУ продолжают борьбу с оккупантами в Херсонской области (Фото:Генштаб)

В Херсонской области Вооруженные силы Украины продолжают борьбу с российскими оккупантами.

Как заявил в комментарии 24 каналу первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, украинская тактика по освобождению левобережной части региона заключается в истощении российской военной инфраструктуры ударами высокоточной системы вооружения, а дальше — развертывание контрнаступления на левом берегу — на суше.

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По его словам, ВСУ продолжает реализовывать успешную тактику, благодаря которой была освобождена правобережная часть Херсонской области. И лишь вопрос времени, когда эта тактика приведет к полному освобождению региона.



Соболевский добавил, что максимальная информационная тишина сохраняется также в отношении действий ВСУ на многих направлениях фронта.

«То, что можем сказать: каждый день есть очень хорошие новости. Продолжается уничтожение военной инфраструктуры, логистики, складов, центров принятия военных решений, скопление техники оккупантов», — сказал он.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

