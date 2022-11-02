В Херсонской области эксгумировали тела расстрелянных супругов 2 ноября, 18:30 Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления РФ в Украине (Фото:Офис генпрокурора)

Прокуроры продолжают фиксировать преступления военных РФ в Херсонской области — эксгумированы тела расстрелянных супругов в пгт Высокополье Бериславского района.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Правоохранители подчеркнули, что люди были убиты российскими оккупантами.

«Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами провели эксгумацию и осмотр тел двух мирных жителей Бериславского района, убитых российским военным», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, 1 июня 2022 года во время оккупации пгт Высокополье военнослужащий армии РФ расстрелял безоружных местных супругов в их собственном дворе. От огнестрельных ранений они погибли на месте. Позже мужчину и женщину похоронили односельчане.

«В ходе процессуальных действий правоохранители установили место захоронения погибших на местном кладбище и, проведя эксгумацию двух тел с признаками насильственной смерти, направили их на проведение соответствующих экспертных исследований», — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).