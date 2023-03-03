В Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, которых пытали российские оккупанты 3 марта, 14:12 В Херсонской области продолжают выявлять доказательства российских военных преступлений (Фото:Херсонская областная прокуратура)

В Херсонской области 2 марта правоохранители провели эксгумацию тел двух мужчин, которых допытали до смерти военные РФ.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, погибшие – местные жители. Во время временной оккупации Херсона российские военные с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан.

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При поверхностном осмотре тел выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломанные ребра.

Тела мужчин направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Также начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).