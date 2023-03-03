В Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, которых пытали российские оккупанты
В Херсонской области продолжают выявлять доказательства российских военных преступлений (Фото:Херсонская областная прокуратура)
В Херсонской области 2 марта правоохранители провели эксгумацию тел двух мужчин, которых допытали до смерти военные РФ.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, погибшие – местные жители. Во время временной оккупации Херсона российские военные с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан.
При поверхностном осмотре тел выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломанные ребра.
Тела мужчин направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Также начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).