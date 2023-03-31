В Херсонской области двое мужчин подорвались на мине: один из них погиб 31 марта, 02:04 Мужчины взорвались на мине в автомобиле (Фото:Офис генерального прокурора)

Офис генерального прокурора сообщил, что в Херсонской области двое мужчин подорвались в лесополосе на мине.

Двое гражданских наехали на мину вблизи пгт Большая Александровка Бериславского района. В результате один мужчина погиб, а другой в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

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При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмешенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия с участием сотрудников прокуратуры и полиции.

Фото: Офис генерального прокурора