В Херсонской области двое мужчин подорвались на мине: один из них погиб
Мужчины взорвались на мине в автомобиле (Фото:Офис генерального прокурора)
Офис генерального прокурора сообщил, что в Херсонской области двое мужчин подорвались в лесополосе на мине.
Двое гражданских наехали на мину вблизи пгт Большая Александровка Бериславского района. В результате один мужчина погиб, а другой в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмешенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия с участием сотрудников прокуратуры и полиции.