В Херсонской области двое гражданских подорвались на российской мине

15 января, 15:57
Поделиться:
Двое гражданских подорвались на российской мине в Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:КГГА)

Двое гражданских подорвались на российской мине в Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:КГГА)

Вблизи Великой Александровки Херсонской области двое гражданских подорвались на мине, оставленной посреди поля российскими оккупантами.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, мужчины 53 и 35 лет проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину.

Из-за ранений оба мужчины погибли на месте происшествия.

Видео дня

«Минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой. Пожалуйста, воздержитесь от посещения полей, лесополос и других мест, которые еще не обследовали саперы. Это очень опасно», — подчеркнул начальник ОВА.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Мины Херсонская область мина Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X