В Херсонской области двое гражданских подорвались на российской мине 15 января, 15:57 Двое гражданских подорвались на российской мине в Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:КГГА)

Вблизи Великой Александровки Херсонской области двое гражданских подорвались на мине, оставленной посреди поля российскими оккупантами.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, мужчины 53 и 35 лет проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину.

Из-за ранений оба мужчины погибли на месте происшествия.

Видео дня

«Минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой. Пожалуйста, воздержитесь от посещения полей, лесополос и других мест, которые еще не обследовали саперы. Это очень опасно», — подчеркнул начальник ОВА.