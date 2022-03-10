В Херсонской области дезертиры ВС РФ выпрашивают у местных еду и гражданскую одежду — видео

10 марта, 10:59
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Прося о помощи, перепуганные солдаты обещают местным жителям деньги (Фото:Скриншот видео @babaikit/Twitter)

Прося о помощи, перепуганные солдаты обещают местным жителям деньги (Фото:Скриншот видео @babaikit/Twitter)

Российские военные, столкнувшиеся с ожесточенным сопротивлением украинских защитников в Херсонской области, ищут способы, чтобы сбежать из своих подразделений.

Для этого они ходят по домам местных жителей и выпрашивают у них еду и гражданскую одежду, о чем свидетельствует одно из обнародованных в соцсетях видео.

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Взамен перепуганные российские дезертиры предлагают людям деньги, однако, несмотря на это, помогать им никто не спешит.

https://twitter.com/babaikit/status/1501648375904616453
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Российские военные Война России против Украины

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