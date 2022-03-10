В Херсонской области дезертиры ВС РФ выпрашивают у местных еду и гражданскую одежду — видео 10 марта, 10:59 Цей матеріал також доступний українською Прося о помощи, перепуганные солдаты обещают местным жителям деньги (Фото:Скриншот видео @babaikit/Twitter)

Российские военные, столкнувшиеся с ожесточенным сопротивлением украинских защитников в Херсонской области, ищут способы, чтобы сбежать из своих подразделений.

Для этого они ходят по домам местных жителей и выпрашивают у них еду и гражданскую одежду, о чем свидетельствует одно из обнародованных в соцсетях видео.

Взамен перепуганные российские дезертиры предлагают людям деньги, однако, несмотря на это, помогать им никто не спешит.

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