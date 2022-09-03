В Херсонской области детонирует склад с боекомплектом оккупантов — мэр Олешек

3 сентября, 15:16
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В районе Олешек ВСУ уничтожили БК оккупантов (Фото:Официальный канал Евгения Рыщука via Telegram)

В районе Олешек ВСУ уничтожили БК оккупантов (Фото:Официальный канал Евгения Рыщука via Telegram)

В Олешках Херсонской области детонирует склад с боекомплектом россиян.

Об этом сообщил в Telegram Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", — написал он.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на представителей Движения сопротивления Юг Украинской добровольческой армии сообщил в Telegram, что в районе Олешек уничтожили технику оккупантов и слышно детонацию.

Видео дня

Местные Telegram-каналы также сообщают о детонации склада с БК.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины склад с боеприпасами

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