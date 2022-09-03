В Херсонской области детонирует склад с боекомплектом оккупантов — мэр Олешек 3 сентября, 15:16 В районе Олешек ВСУ уничтожили БК оккупантов (Фото:Официальный канал Евгения Рыщука via Telegram)

В Олешках Херсонской области детонирует склад с боекомплектом россиян.



Об этом сообщил в Telegram Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", — написал он.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на представителей Движения сопротивления Юг Украинской добровольческой армии сообщил в Telegram, что в районе Олешек уничтожили технику оккупантов и слышно детонацию.



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Местные Telegram-каналы также сообщают о детонации склада с БК.



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