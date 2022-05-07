Оккупанты в Херсонской области хотят предоставлять жителям гражданство РФ

7 мая, 03:16
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Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства. Также на оккупированной территории намерены вернуть герб времен Российской империи.

Об этом пишет прокремлевское агентство РИА Новости.

«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, российских паспортов», — сказал так называемый «замглавы военно-гражданской администрации региона» Кирилл Стремоусов.

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Кроме того, в Херсонской области оккупанты планируют вернуть герб времен пребывания региона в составе Российской империи.

На «новом гербе» изображен черный двуглавый коронованный орел с золотым крестом на руках.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене так называемый «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области заявил, что не намерен проводить «референдум» .

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19 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовят псевдореферендумы для легализации оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, плакаты и другую макулатуру для голосования на референдуме по созданию псевдореспублики ХНР.

Херсонская область ждет освобождения от оккупантов – Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Гражданство Военная агрессия Оккупант Херсон Херсонская область Российский паспорт Война России против Украины

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