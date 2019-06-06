В Херсонской области автомобиль врезался в остановку с людьми: двое погибших, один пострадавший Сегодня, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Volkswagen влетел в остановку после столкновения с ВАЗ Нацполиция

В четверг, 6 июня, на автодороге Харьков-Симферополь-Ялта вблизи села Николаевка Генического района автомобиль Volkswagen Passat врезался в остановку с людьми.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Херсонской области, в результате ДТП 36-летний мужчина, ожидавший вместе с родными автобус, погиб на месте, а его 29-летняя сестра скончалась во время оказания ей медицинской помощи.

Кроме того, их 35-летний брат был госпитализирован в больницу. Его состояние и степень полученных травм не уточняется.

Фото: Нацполиция

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение Volkswagen с автомобилем ВАЗ 2106, в результате которого его и отбросило на остановку.