В Херсонской области автомобиль Укрзализныци подорвался на мине, шестеро пострадавших

13 ноября, 20:26
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В Херсонской области подорвался автомобиль с работниками Укрзализныци (Фото:МВД Украины / Facebook)

В Херсонской области подорвался автомобиль с работниками Укрзализныци (Фото:МВД Украины / Facebook)

Автомобиль с работниками Укрзализныци подорвался на мине на деоккупированной части Херсонской области. Шесть человек пострадали.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

"Сегодня произошел трагический инцидент, когда автомобиль со специалистами Укрзализныци, находясь на сельской дороге, вместе с шестью специалистами подорвался на мине. К счастью, все живы", - сказал он.

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https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Укрзализныця Мины Херсонская область Война России против Украины

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