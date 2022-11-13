В Херсонской области автомобиль Укрзализныци подорвался на мине, шестеро пострадавших 13 ноября, 20:26 В Херсонской области подорвался автомобиль с работниками Укрзализныци (Фото:МВД Украины / Facebook)

Автомобиль с работниками Укрзализныци подорвался на мине на деоккупированной части Херсонской области. Шесть человек пострадали.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.



"Сегодня произошел трагический инцидент, когда автомобиль со специалистами Укрзализныци, находясь на сельской дороге, вместе с шестью специалистами подорвался на мине. К счастью, все живы", - сказал он.



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11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.



В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

