Потеря два пальца. В Херсонской области 18-летний парень получил ранение, играя с гранатометом

15 апреля, 22:51
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Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 (Фото:Wikipedia)

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 (Фото:Wikipedia)

В Петропавловке Херсонской области 18-летний парень получил ранение из-за неосторожного обращения с найденным ручным гранатометом. Из-за этого он потерял два пальца.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА в Telegram.

Инцидент произошел в субботу, 15 апреля.

«Юноша нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой. Он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия», — говорится в сообщении.

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В результате местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказали ему необходимую помощь.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Ранения Херсонская область Гранатомет Война России против Украины

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