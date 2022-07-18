На южном направлении ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 16 единиц техники

18 июля, 06:11
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное Командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили на южном направлении 36 оккупантов и их технику.

За сутки общие потери российских войск составляют:

  • 3️6️ рашистов;
  • 2️ самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы ПАНЦИР-С1;
  • 3️ машины связи стратегической и оперативной станции;
  • 1️1️ единиц бронированной и автомобильной техники.
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Также подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.

В командовании отметили, что украинская авиация дважды нанесла огненное поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

В Черном море в данный момент находятся 2️ ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами Калибр, а также 3️ вдк.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1077645096523285/
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Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что военное командование РФ сосредоточило в Херсонской области до 15 тысяч солдат. Это уже прореженные БТГ.

По словам Арестовича, оккупанты сдадутся еще до начала наступления ВСУ, поскольку украинцы уже атакуют их склады с боеприпасами и командные пункты в Херсонской области с помощью HIMARS и артиллерии. При этом россиянам не помогут минные поля.

https://www.youtube.com/embed/j2TKx_q_sp4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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