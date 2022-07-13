На южном направлении ВСУ уничтожили 30 оккупантов, шесть единиц техники и два склада
Украинская артиллерия обстреливает позиции российских войск (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки были уничтожены 30 российских военных и техника оккупантов.
Всего украинские военные ликвидировали:
- 30 россиян;
- 122 мм гаубицу;
- реактивную систему залпового огня Ураган;
- 4 единицы бронированной и автомобильной техники;
- 2 полевых склада боеприпасов.
Сообщается, что вражеская авиация пыталась помешать украинским штурмовикам атаковать скопление вражеских войск в районе Новопетровки Херсонской области. Ракеты оккупантов упали вблизи котельной и строительного магазина в Баштанке — там погибла женщина.
«Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из двух надводных и двух подводных кораблей, снаряженных суммарно 24 Калибрами, а также из 2 вдк», — сообщили в командовании.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.