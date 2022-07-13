На южном направлении ВСУ уничтожили 30 оккупантов, шесть единиц техники и два склада 13 июля, 04:46 Украинская артиллерия обстреливает позиции российских войск (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки были уничтожены 30 российских военных и техника оккупантов.

Всего украинские военные ликвидировали:

30 россиян;

122 мм гаубицу;

реактивную систему залпового огня Ураган;

4 единицы бронированной и автомобильной техники;

2 полевых склада боеприпасов.



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Сообщается, что вражеская авиация пыталась помешать украинским штурмовикам атаковать скопление вражеских войск в районе Новопетровки Херсонской области. Ракеты оккупантов упали вблизи котельной и строительного магазина в Баштанке — там погибла женщина.

«Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из двух надводных и двух подводных кораблей, снаряженных суммарно 24 Калибрами, а также из 2 вдк», — сообщили в командовании.



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