На юге Украины ВСУ уничтожили 66 оккупантов и 20 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении были уничтожены 66 российских оккупантов и их технику.
За сутки украинские военные уничтожили:
- 66 рашистов;
- 5 танков;
- 2 самоходные гаубицы Гвоздика;
- противотанковый ракетный комплекс Фагот;
- 3 единицы бронированной техники;
- 9 единиц автомобильной техники.
Также ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии россиян и склады с боеприпасами.
В оперативном командовании Юг сообщили, что окончательные потери врага уточняются.
24 июля ВСУ в ответ на новый обстрел оккупантами Николаева уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского Херсонской области.
Также в ОК Юг добавили, что под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что «существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск».
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