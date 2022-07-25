На юге Украины ВСУ уничтожили 66 оккупантов и 20 единиц техники

25 июля, 05:25
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении были уничтожены 66 российских оккупантов и их технику.

За сутки украинские военные уничтожили:

  • 66 рашистов;
  • 5 танков;
  • 2 самоходные гаубицы Гвоздика;
  • противотанковый ракетный комплекс Фагот;
  • 3 единицы бронированной техники;
  • 9 единиц автомобильной техники.
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Также ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии россиян и склады с боеприпасами.

В оперативном командовании Юг сообщили, что окончательные потери врага уточняются.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1092290318391049/
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24 июля ВСУ в ответ на новый обстрел оккупантами Николаева уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского Херсонской области.

Также в ОК Юг добавили, что под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что «существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск».

https://www.youtube.com/watch?v=PZqaApnq9ME
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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