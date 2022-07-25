На юге Украины ВСУ уничтожили 66 оккупантов и 20 единиц техники 25 июля, 05:25 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении были уничтожены 66 российских оккупантов и их технику.

За сутки украинские военные уничтожили:

66 рашистов;

5 танков;

2 самоходные гаубицы Гвоздика;

противотанковый ракетный комплекс Фагот;

3 единицы бронированной техники;

9 единиц автомобильной техники.

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Также ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии россиян и склады с боеприпасами.

В оперативном командовании Юг сообщили, что окончательные потери врага уточняются.

24 июля ВСУ в ответ на новый обстрел оккупантами Николаева уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского Херсонской области.

Также в ОК Юг добавили, что под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что «существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск».

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