Отбиты две вертолетные атаки. На юге Украины уничтожили 28 оккупантов и 10 единиц техники 14 июня, 03:18 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном фронте украинские защитники и защитницы уничтожили 28 российских военных и 10 единиц техники.

Всего было уничтожено:

28 военных;

гаубица Мста-Б;

командно-штабная машина;

5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.



«Результаты 2 авиационных ударов в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники уточняются», — сообщили в командовании.



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Также сообщается, что противник пытался совершить две вертолетные атаки в Николаевской и Херсонской областях, которые были отбиты.

В районе Снегиревки произошло воздушное сражение. С российского истребителя Су-35 была выпущена ракета воздух-воздух по паре украинских Ми-8. Вертолетам удалось увернуться.

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