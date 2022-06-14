Отбиты две вертолетные атаки. На юге Украины уничтожили 28 оккупантов и 10 единиц техники

14 июня, 03:18
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном фронте украинские защитники и защитницы уничтожили 28 российских военных и 10 единиц техники.

Всего было уничтожено:

  • 28 военных;
  • гаубица Мста-Б;
  • командно-штабная машина;
  • 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

«Результаты 2 авиационных ударов в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники уточняются», — сообщили в командовании.

Видео дня

Также сообщается, что противник пытался совершить две вертолетные атаки в Николаевской и Херсонской областях, которые были отбиты.

В районе Снегиревки произошло воздушное сражение. С российского истребителя Су-35 была выпущена ракета воздух-воздух по паре украинских Ми-8. Вертолетам удалось увернуться.

https://www.facebook.com/watch/?v=1659033664482086
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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