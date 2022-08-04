На южном направлении ВСУ уничтожили 31 оккупанта и девять единиц техники, в Чернобаевке уничтожен пункт управления
Уничтоженная техника российских оккупантов и украинский защитник (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за прошедшие сутки на южном направлении украинские защитники и защитницы уничтожили 31 оккупанта и российскую технику.
Всего за сутки ВСУ уничтожили:
- 3️1️ рашиста;
- танк Т-72;
- гаубицы Гвоздика и Мста-Б;
- 2️ миномета;
- 3 единицы бронированной и автомобильной техники;
- 1 беспилотник-разведчик.
В командовании отметили, что подтверждено уничтожение в Чернобаевке пункта управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ.
В то же время, россияне наращивают состав группировки на Криворожском направлении за счет перекидывания подразделений 35-й армии Восточного военного округа
Российские оккупанты также атаковали с помощью авиации населенные пункты Бериславского района и украинские позиции. Потерь среди ВСУ нет.
Также российские войска обстреляли из РСЗО Град южную окраину Костромки: 1 человек погиб, 1 — ранен, повреждены 3 частных дома и линии электропередач. Украинская авиация нанесла 2 удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.
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