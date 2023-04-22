В Херсонской и Николаевской областях мирные жители подорвались на минах: есть погибший 22 апреля, 22:31 На деоккупированных территориях люди продолжают страдать от последствий российской оккупации (Фото:КГГА)

В субботу, 22 апреля, в Николаевской и Херсонской областях три человека подорвались на вражеских минах. Известно об одном погибшем.

Так, в Великоалександровской общине Херсонской области на берегу реки Ингулец, между селами Давыдов Брод и Белогорка 30-летний мужчина наткнулся на российский взрывоопасный предмет.

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Он получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в ОВА.

В Николаевской области двое жителей подорвались на противопехотной мине в Снегиревке. Один из них госпитализирован, сообщил председатель сельской военной администрации Иван Кухта.

По данным Минобороны Британии на 17 апреля, с 24 февраля 2022 года на минах в Украине подорвалось более 750 мирных жителей.

