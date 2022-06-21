На юге Украины ВСУ уничтожили танки и реактивную артиллерию врага, 25 оккупантов ликвидировали

21 июня, 04:44
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Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 25 оккупантов и вражескую технику.

За сутки ВСУ уничтожили:

  • 2️5️ рашистов;
  • танк Т-62;
  • самоходную реактивную установку разминирования Метеорит;
  • мощную станцию ​​связи;
  • радиолокационную станцию;
  • станцию ​​радиоэлектронной борьбы;
  • 2 единицы военной автомобильной техники;
  • 3 склада боеприпасов.
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Также в командовании отметили, что остается угроза нанесения ракетных ударов из Черного моря и возможность высадки десанта.

«Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из 5️ кораблей, 1️ подводной лодки и 4️ ВДК. Остальные флоты, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находятся в пунктах базирования. Однако угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки десанта», — заявили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/706223930681553/
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20 июня советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань заявил, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.

По его словам, в настоящее время враг укрепляется на второй и третьей линии обороны.

https://www.youtube.com/watch?v=rjLprnFqmyg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Черное море Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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