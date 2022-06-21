На юге Украины ВСУ уничтожили танки и реактивную артиллерию врага, 25 оккупантов ликвидировали 21 июня, 04:44 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 25 оккупантов и вражескую технику.

За сутки ВСУ уничтожили:

2️5️ рашистов;

танк Т-62;

самоходную реактивную установку разминирования Метеорит;

мощную станцию ​​связи;

радиолокационную станцию;

станцию ​​радиоэлектронной борьбы;

2 единицы военной автомобильной техники;

3 склада боеприпасов.

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Также в командовании отметили, что остается угроза нанесения ракетных ударов из Черного моря и возможность высадки десанта.

«Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из 5️ кораблей, 1️ подводной лодки и 4️ ВДК. Остальные флоты, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находятся в пунктах базирования. Однако угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки десанта», — заявили в командовании.



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20 июня советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань заявил, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.

По его словам, в настоящее время враг укрепляется на второй и третьей линии обороны.



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