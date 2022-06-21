На юге Украины ВСУ уничтожили танки и реактивную артиллерию врага, 25 оккупантов ликвидировали
Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 25 оккупантов и вражескую технику.
За сутки ВСУ уничтожили:
- 2️5️ рашистов;
- танк Т-62;
- самоходную реактивную установку разминирования Метеорит;
- мощную станцию связи;
- радиолокационную станцию;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- 2 единицы военной автомобильной техники;
- 3 склада боеприпасов.
Также в командовании отметили, что остается угроза нанесения ракетных ударов из Черного моря и возможность высадки десанта.
«Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из 5️ кораблей, 1️ подводной лодки и 4️ ВДК. Остальные флоты, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находятся в пунктах базирования. Однако угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки десанта», — заявили в командовании.
20 июня советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань заявил, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.
По его словам, в настоящее время враг укрепляется на второй и третьей линии обороны.
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