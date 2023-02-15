В Херсоне запретили фото-, видеофиксацию и видеорегистраторы 15 февраля, 02:36 Последствия российских обстрелов в Херсоне (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Херсонская городская военная администрация приняла решение о запрете на территории громады фото-, видеофиксацию и использование видеорегистраторов.

"На территории Херсонской ГТГ введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, которые не вовлечены в осуществление мер правового режима, а именно: на дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны)", - сообщили власти города.

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