В Херсоне запретили фото-, видеофиксацию и видеорегистраторы

15 февраля, 02:36
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Последствия российских обстрелов в Херсоне (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Последствия российских обстрелов в Херсоне (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Херсонская городская военная администрация приняла решение о запрете на территории громады фото-, видеофиксацию и использование видеорегистраторов.

"На территории Херсонской ГТГ введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, которые не вовлечены в осуществление мер правового режима, а именно: на дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны)", - сообщили власти города.

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https://www.youtube.com/watch?v=SO0yDmqSWqM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсон Война в Украине Война России против Украины

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