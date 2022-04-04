Город оцеплен оккупантами. В Херсоне заканчивается мука для выпечки хлеба, есть проблемы с лекарствами и топливом — горсовет 4 апреля, 17:49 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне заканчивается мука для выпечки хлеба (Фото:in this still image from video obtained by REUTERS)

В Херсоне заканчивается мука для выпечки хлеба, есть проблемы с лекарством и топливом.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

«Херсон окружен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарствами и топливом», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в горсовете заявили, что в городе остановились предприятия, многие потеряли работу.

«Но! — городские власти помогают людям, которые не могут купить себе еду. Херсонцы поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники, убирают город», - говорится в сообщении.

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