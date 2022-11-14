Притворился «местным». В Херсоне захватили переодетого российского военного — видео 14 ноября, 17:05 Пленный оккупант оказался военнослужащим 69-й отдельной бригады прикрытия ВС РФ (Фото:Скриншот видео СБУ)

В ходе стабилизационных мер в освобожденном от российских войск Херсоне в руки правоохранителей попал российский диверсант.

Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Чтобы притвориться «местным», злоумышленник из Алтая решил переодеться в гражданскую одежду, однако, несмотря на все меры конспирации, был в итоге разоблачен.

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Во время допроса оккупант признался, что является военнослужащим 69-й отдельной бригады прикрытия ВС РФ.

В его задачу входил сбор разведданных, корректировка огня по подразделениям ВСУ и проведение диверсий.

«Рашиста ждут долгие разговоры со следователями СБУ, которые документируют все преступления оккупантов», — отметили в спецслужбе.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.