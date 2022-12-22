В Херсоне задержали угрожавшую людям расстрелом коллаборантку из Партии регионов — СБУ 22 декабря, 10:28 Коллаборантка выполняла задачи РФ (Фото:СБУ)

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне разоблачили коллаборантку, она ходила в состав местного отделения Партии регионов, сообщила СБУ в четверг, 22 декабря.

В ведомстве рассказали, что после захвата города женщина добровольно отправилась на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины.



За это она получила российский паспорт и «назначение» в ряды оккупационной администрации РФ. Там она возглавила созданную агрессором «участковую избирательную комиссию».

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«Находясь на должности, коллаборантка выполняла задачи москвы по организации и проведению незаконного референдума во временно захваченной части юга Украины», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, она развернула широкую агитационную кампанию по поддержке фейкового плебисцита на территории одного из районов города.

Злоумышленница лично призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора.

Кроме этого, она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную «отметку в бюллетенях».

«В случае отказа сразу „обращалась“ к сопровождавшим ее вооруженным рашистам», — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что в таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом. После освобождения Херсона коллаборантка пыталась быть «незаметной» и таким образом избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ все равно разоблачили ее и задержали. У злоумышленницы обнаружен паспорт гражданина РФ и партийный билет пророссийской партии.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст.111−1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.