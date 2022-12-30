В Херсоне задержали сотрудника СИЗО, который помогал оккупантам пытать украинцев

30 декабря, 17:45
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Задержание подозреваемого в Херсоне (Фото:ГБР)

Задержание подозреваемого в Херсоне (Фото:ГБР)

В Херсоне задержали работника СИЗО, который помогал россиянам удерживать в изоляторе украинцев во время временной оккупации города. Ему грозит пожизненное заключение в тюрьме.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По информации следствия, мужчина добровольно согласился работать на россиян в СИЗО № 1 на должности «младшего инспектора отдела охраны». Следственный изолятор оккупанты превратили в тюрьму, где пытали активистов, участников АТО и других людей, которые оказывали сопротивление, по мнению россиян. Учреждение работало по «законам» РФ и выдавало зарплату в российских рублях.

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ГБР отмечает, что мужчина выполнял все указания захватчиков, в том числе и по охране задержанных украинцев. Кроме того, по данным следствия, работник СИЗО мог продолжать контактировать с врагом и сообщать ему информацию о действиях ВСУ и правоохранительных органов Украины в Херсонской области.

После деоккупации он скрывался в городе, однако был задержан ГБР во время стабилизационных мероприятий.

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Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мера пресечения — содержание под стражей без внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсон СИЗО Пытки Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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