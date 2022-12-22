В Херсоне задержали коллаборантов, надзиравших за пленными украинцами — видео 22 декабря, 16:34 Задержанным злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:ГБР)

Правоохранители разоблачили в Херсоне коллаборантов, которые надзирали за захваченными оккупантами в плен местными жителями.

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в Госбюро расследований.

Спустя несколько месяцев с начала оккупации двое злоумышленников, работавших ранее водителями, добровольно откликнулись на объявление российских захватчиков, которые набирали надзирателей в незаконно созданное «исправительное учреждение».

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«Фигурантов оформили „младшими инспекторами второй категории отдела охраны“. Они следовали указаниям захватчиков, охраняли задержанных и осужденных, в том числе украинских патриотов… Коллаборанты оправдывались, что оккупанты дали им „социальный“ статус и должность. Но вместе с тем предоставили оружие, которое они были готовы использовать против своих земляков», — рассказали в ГБР.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.