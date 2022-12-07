Экс-сотрудник украинских спецслужб. В Херсоне задержан мужчина, который помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ 7 декабря, 12:10 Правоохранители задержали мужчину (Фото:Офис генпрокурора)

В Херсоне задержан мужчина, который помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ, сообщил Офис генпрокурора в среду, 7 декабря, в Telegram.

В ведомстве рассказали, что мужчина — экс-сотрудник украинских спецслужб, имея соответствующий опыт, помогал создать на оккупированной территории незаконный правоохранительный орган.

Видео дня

Псевдоорган обязан был делать функции и задачи, аналогичные ФСБ РФ.

По данным следствия, мужчина передавал спецслужбам РФ сведения о оставшихся в оккупации бывших и действующих правоохранителях.

«Также задержанный лично склонял и психологически оказывал давление на бывших коллег, чтобы они перешли работать в незаконный правоохранительный орган», — говорится в сообщении.

Пока ему сообщено о подозрении. Задержанному инкриминируют пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111−2 УК Украины).

Также мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.