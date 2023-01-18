Пытался сбежать из города. В Херсоне задержали предателя, устроившегося в МВД РФ 18 января, 17:51 Злоумышленник незаконно задерживал местных жителей и грабил их дома (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали в Херсоне коллаборанта, который во время оккупации города вступил в ряды МВД РФ.

Об этом в среду, 18 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения бывший сотрудник ГАИ увидел в этом шанс для своей «карьеры», и добровольно пошел работать на захватчиков.

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«Так он вошел в состав созданного агрессором „главного управления министерства внутренних дел Херсонской области“. В оккупационном органе он был назначен „инспектором батальона патрульно-постовой службы“. На этой должности он вместе с оккупантами совершал рейды по территории города для выявления участников движения сопротивления», — рассказали в спецслужбе.

Там также отметили, что во время таких облав оккупанты незаконно задерживали местных жителей, а сам злоумышленник разграблял их дома.

После освобождения Херсона он сначала скрывался от правосудия, а потом попытался сбежать из города на левый берег Днепра, однако был задержан сотрудниками СБУ.

Согласно ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории), ему грозит до 15 лет лишения свободы.