Пытался залечь на дно. В Херсоне задержали «начальника вокзала», помогавшего РФ перебрасывать военные эшелоны

17 апреля, 10:58
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Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В рамках стабилизационных мер в Херсоне разоблачили еще одного прокремлевского коллаборанта, оставшегося в городе после его освобождения ВСУ.

Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Установлено, что после захвата Херсона ВС РФ в 2022 году злоумышленник сразу же поддержал оккупантов, за что был назначен так называемым «начальником» местного железнодорожного вокзала.

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На этой «должности» он помогал россиянам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

«Участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России в захваченный на то время Херсон. Для этого отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний — угрожал „сдать“ людей карательным органам рашистов», — рассказали в СБУ.

После освобождения города коллаборант пытался залечь на дно, чтобы избежать правосудия, однако в итоге был задержан сотрудниками спецслужбы.

СБУ
Фото: СБУ

Согласно ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Херсон Коллаборант Война России против Украины

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