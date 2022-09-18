Кадыровцы воюют с вагнеровцами. В центре Херсона слышна стрельба и взрывы
Российские пропагандисты, в свою очередь, заявляют о «контртеррористической операции» (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук допустил, что перестрелка возникла между российскими оккупантами.
«Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня», — заявил Братчук.
В то же время советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские пропагандисты заявляют о том, что в Херсоне «проводится контртеррористическая операция».
«Пропагандисты, не прячась, снимают это на видео и рассказывают о контртеррористической операции. Кадыровцы перед уходом решили ролики поснимать?», — заявил Геращенко.
18 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины уничтожили 180 российских оккупантов в Херсоне. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела военных, пытаясь скрыть потери.
Удар по зданию предприятия, где размещался личный состав и военная техника РФ, нанесли еще неделю назад.
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