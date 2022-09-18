Кадыровцы воюют с вагнеровцами. В центре Херсона слышна стрельба и взрывы

18 сентября, 00:40
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Российские пропагандисты, в свою очередь, заявляют о «контртеррористической операции» (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Российские пропагандисты, в свою очередь, заявляют о «контртеррористической операции» (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Вечером в субботу, 18 сентября, в центре оккупированного Херсона прозвучали взрывы и автоматные очереди.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук допустил, что перестрелка возникла между российскими оккупантами.

«Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня», — заявил Братчук.

Видео дня

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские пропагандисты заявляют о том, что в Херсоне «проводится контртеррористическая операция».

«Пропагандисты, не прячась, снимают это на видео и рассказывают о контртеррористической операции. Кадыровцы перед уходом решили ролики поснимать?», — заявил Геращенко.

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18 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины уничтожили 180 российских оккупантов в Херсоне. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела военных, пытаясь скрыть потери.

Удар по зданию предприятия, где размещался личный состав и военная техника РФ, нанесли еще неделю назад.

https://www.youtube.com/watch?v=fUjsaHOP8QI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсон Война в Украине Война России против Украины

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