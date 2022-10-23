В Херсоне взорвался автомобиль: оккупанты заявляют о «теракте», есть погибшие и раненые

23 октября, 18:02
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В Херсоне взорвался автомобиль, который мог принадлежать местному коллаборанту (Фото:Скриншот c видео / Ху@вый Херсон / Telegram)

В Херсоне взорвался автомобиль, который мог принадлежать местному коллаборанту (Фото:Скриншот c видео / Ху@вый Херсон / Telegram)

В Херсоне днем воскресенья, 23 октября, произошел взрыв самодельного устройства. Оккупанты заявляют о «теракте».

Местное издание Мост пишет, что взрыв прогремел в районе улицы Черноморской. Видео с места происшествия после взрыва опубликовали местные телеграм-каналы.

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Российские пропагандистские СМИ и херсонские коллаборанты сообщают, что сработало самодельное взрывное устройство, которое по разным версиям было размещено либо в машине, либо на столбе возле нее.

Видео дня

В результате взрыва один человек погиб и еще трое получили ранения.

Некоторые местные телеграмм-каналы писали, что машина якобы принадлежала начальнику СИЗО Олегу Тютюраю, который сотрудничает с оккупантами.

Некоторые пропагандистские СМИ также написали, что целью «теракта» якобы был коллаборант Тютюрай, но он, по их словам, «не пострадал».

Доподлинно неизвестно, был ли Тютюрай на месте происшествия и есть ли он среди погибших или травмированных.

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В комментарии Суспільному пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый, сказал, что полиции о происшествии ничего не известно.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Херсон Херсонская область Взрыв Оккупация Война России против Украины Коллаборационизм

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