Как в Харьковской области. В Херсоне будут постепенно появляться пункты помощи жителям — Зеленский 14 ноября, 21:22 В Херсоне появятся пункты помощи жителям (Фото:ОП)

В Херсоне в ближайшее время будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это раньше происходило в Харьковской области.

Об этом идет речь на сайте президента Украины Владимира Зеленского после совещания на деоккупированной территории области.

Как отмечается, глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич проинформировал президента о состоянии объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города. В Херсоне сейчас проживает 70−80 тысяч человек.

Видео дня

Участники совещания обсудили помощь соседними областями, в частности Николаевской и Днепропетровской, в налаживании логистики и возвращении нормальной жизни на освобожденные территории Херсонской области.

В Николаеве Владимир Зеленский также посетил гуманитарный штаб, действующий при ОВА и с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь нуждающимся людям.

Он уже направил помощь недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону. Это в том числе более 25 тонн продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, 3 тонны средств гигиены.

Также от Николаевской области Херсону была передана машина скорой медицинской помощи, более 6 тонн медикаментов, включая инсулин и другие лекарства, а также медицинские средства, которые были закуплены для Херсонской области и хранились в Николаеве до деоккупации.

С понедельника, 14 ноября, в освобожденном Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя.

В областном центре продолжаются работы по разминированию территорий и зданий. Там возобновили работу мобильные операторы Киевстара и Vodafonе, а также сервис такси Uklon.