Нет уважения к человеческим ценностям. В Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом Слава Украине
10 апреля в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом «Слава Украине» (Фото:Sergey Khlan/Facebook)
В Херсоне, временно оккупированном российскими военными, захватчики цинично уничтожили мемориал Слава Украине.
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Об этом в Facabook сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
«Вчера в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом «Слава Украине», что на Перекопской. Рашисты сорвали портреты наших Героев Небесной Сотни и погибших участников русско-украинской войны. Снесли флаг», – сообщил Хлань.
Сейчас в городе российские захватчики сняли борды с надписями «Херсон — это Украина».
«У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каким-либо человеческим ценностям», — подчеркнул депутат облсовета.
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