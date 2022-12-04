В Херсоне возобновили электроснабжение после очередного вражеского обстрела 4 декабря, 00:11 Жители Херсона заряжают свои гаджеты от генератора (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсоне возобновили электроснабжение после очередного обстрела.



В настоящее время электроснабжение есть в 75% города.

"В Херсоне возобновлено электроснабжение. Электросети, вышедшие из строя из-за вражеских обстрелов, вновь подключены к току", - заявил Янушевич.

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Вечером 2 декабря российские оккупанты снова обстреляли Херсон. В результате вражеских обстрелов город снова остался без поставки электроэнергии.

Электричество и вода во всех районах Херсона исчезли еще 6 ноября, когда в городе были войска РФ. После освобождения областного центра 11 ноября городские службы начали постепенно работать над возвращением коммуникаций, повредивших российские оккупанты перед бегством.

После освобождения города российские войска регулярно ведут по нему огонь. Всего с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, погибли 19 человек, пострадали 37, среди них один ребенок.