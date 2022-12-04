В Херсоне возобновили электроснабжение после очередного вражеского обстрела

4 декабря, 00:11
Поделиться:
Жители Херсона заряжают свои гаджеты от генератора (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Жители Херсона заряжают свои гаджеты от генератора (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсоне возобновили электроснабжение после очередного обстрела.

В настоящее время электроснабжение есть в 75% города.

"В Херсоне возобновлено электроснабжение. Электросети, вышедшие из строя из-за вражеских обстрелов, вновь подключены к току", - заявил Янушевич.

Видео дня

Читайте также:

В Херсон и область возвращается нормальная жизнь (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко) Зеленский отметил людей, возвращающих нормальную жизнь в Херсонской области

Вечером 2 декабря российские оккупанты снова обстреляли Херсон. В результате вражеских обстрелов город снова остался без поставки электроэнергии.

Электричество и вода во всех районах Херсона исчезли еще 6 ноября, когда в городе были войска РФ. После освобождения областного центра 11 ноября городские службы начали постепенно работать над возвращением коммуникаций, повредивших российские оккупанты перед бегством.

После освобождения города российские войска регулярно ведут по нему огонь. Всего с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, погибли 19 человек, пострадали 37, среди них один ребенок.

https://www.youtube.com/watch?v=shOSOllkunc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Энергетика Херсон Херсонская область Электричество Электроснабжение Война в Украине Война России против Украины Ярослав Янушевич

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X