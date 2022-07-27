В Херсоне оккупанты захватили помещения двух магазинов по продаже бытовой техники

27 июля, 16:52
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты захватили в Херсоне помещения двух магазинов по продаже бытовой техники.

Об этом сообщила областная полиция в Facebook.

В ведомстве заявили, что со середины апреля военные РФ совместно с представителями оккупационных властей незаконно захватили в центре Херсона и в микрорайоне Таврический помещения двух магазинов по продаже бытовой техники.

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«Оккупанты установили контроль над помещениями и присвоили все товарно-материальные ценности, которые находились в магазинах», — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного материального ущерба.

https://www.youtube.com/watch?v=m3Ecx-9gSnM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Полиция Херсон Херсонская область Война России против Украины

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