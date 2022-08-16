«Аналог Изоляции». В Херсоне оккупанты устроили пыточную в подвале, в ней содержат мэра Колыхаева — глава райсовета

16 августа, 12:57
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин заявил, что в Херсоне российские оккупанты устроили пыточную в подвале.

«Сейчас поступает разная информация из этого здания. Там содержатся 60-70 херсонцев. Всего с 24 февраля исчезло более 560 человек, более 60 в этом распределителе. Там много людей», – сказал он в эфире Эспрессо.

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По его словам, там находится и похищенный мэр Херсона Игорь Колыхаев.

https://www.facebook.com/watch/?v=1103396776949585&ref=sharing

«Есть прямые свидетельства выходивших оттуда людей», — сказал он.

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Трошин заявил, что украинские активисты и бывшие военные ВСУ, участники АТО/ООС содержатся там очень в плохих условиях.

«Из людей постоянно пытаются выбить какие-то показания. Люди выходят с переломанными ребрами, руками, ногами. Это мини аналог Изоляции в Донецке. В 21 веке это сложно представить себе», — сказал он.

Мэра Херсона Игоря Колихаева похитили во вторник, 28 июня, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

https://www.youtube.com/watch?v=fUZzd8jdNqs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Херсон Война России против Украины

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