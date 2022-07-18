«Выламывали ворота». В Херсоне оккупанты обыскивают частное имущество и проверяют гаражи — ОВА 18 июля, 15:29 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсоне оккупанты обыскивают частное имущество жителей и массово проверяют гаражи.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Facebook.

«Если на месте не оказывалось владельца, оккупанты выламывали ворота и проникали в гаражи», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что очевидцы утверждают, что российские военные искали оружие и технику.

«Также в городе стало больше блокпостов, на которых оккупанты тщательно проверяют всех», — заявили в ОВА.

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