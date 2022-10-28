В Херсоне солдат армии РФ больше, чем жителей города — глава городской военной администрации

28 октября, 12:21
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Сейчас в Херсоне находится очень много российских военных (Фото:Херсонский городской совет)

Сейчас в Херсоне находится очень много российских военных (Фото:Херсонский городской совет)

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова рассказала, что в Херсое сейчас находится большое количество военных РФ.

«Должна отметить, что когда россияне объявили эвакуацию из временно оккупированного Херсона, люди понемногу выезжали из города. В том числе под прикрытием эвакуации населения, многие российские солдаты переодевались в гражданскую одежду и также покидали Херсон», — сообщила она в эфире телеканала Эспрессо.

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Луговая отметила, что россияне массово вывозят все, что успели награбить у украинцев

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«Российские солдаты покидали Херсон вместе со своими семьями. Также они активно вывозили все, что успели награбить. Однако сегодня в Херсоне все еще остается большое количество российских солдат. И люди на оккупированных территориях, с которыми я общаюсь, говорят, что солдат армии РФ на улицах Херсона больше, чем жителей города», — добавила она.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям.

Президент Владимир Зеленский заявил, что слухи о побеге российских оккупантов из захваченного Херсона являются информационной атакой.

https://www.youtube.com/watch?v=m6S3rSARonQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Российские военные Война России против Украины

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